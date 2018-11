Incidenti stradali: Istat, 322 mln costi sociali in Abruzzo

(ANSA) - PESCARA, 23 NOV - Secondo l'Istat nel 2017 il costo dell'incidentalità con danni alle persone è stimato in oltre 17 miliardi di euro per l'intero territorio nazionale (287,8 euro pro capite) e in quasi 322 milioni di euro (243,9 euro pro capite) in Abruzzo; la regione incide per l'1,8% sul totale nazionale. I costi sociali degli incidenti stradali quantificano gli oneri economici che, a diverso titolo, gravano sulla società a seguito delle conseguenze di un incidente stradale. (ANSA).