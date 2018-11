(ANSA) - CASTEL CASTAGNA (TERAMO), 23 NOV - Dall'8 dicembre al 6 gennaio Babbo Natale torna a stabilirsi a Castel Castagna, davanti alla millenaria abbazia di Santa Maria di Ronzano, e quest'anno gli sarà conferita la 'cittadinanza onoraria' del piccolo borgo teramano, con tanto di monumento dedicato di due metri di altezza: è la quarta edizione della 'Casa di Babbo Natale a Castel Castagna', un'attrazione che riscuote crescente successo in tutto l'Abruzzo e anche fuori regione, arrivata a richiamare lo scorso anno 50 mila visitatori durante il mese di apertura della baita. La Casa di Babbo Natale, allestita in versione rinnovata e ampliata, offrirà anche quest'anno nuove attività, attrazioni, laboratori ludico-didattici e sarà una vetrina per le produzioni artigianali e tipiche del territorio a tema natalizio. Le prenotazioni sono già al completo da ottobre per le visite delle scolaresche. Durante l'inaugurazione saranno distribuiti ai piccoli visitatori gadget e dolciumi.