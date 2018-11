Regionali:Berlusconi,in Abruzzo-Basilicata chance di vincere

(ANSA) - ROMA, 22 NOV - "Sono certo che in entrambe le regioni il centrodestra unito abbia ottime probabilità di vittoria. Si tratta di regioni che negli ultimi anni sono state malgovernate dalla sinistra ma anche al rischio e che ora potrebbero essere sottoposte al dilettantismo e all'incompetenza ideologica dei grillini". Lo ha detto Silvio Berlusconi nel corso della cena di ieri sera a Palazzo Grazioli con i parlamentari abruzzesi parlando delle elezioni in Abruzzo e Basilicata.

"Ogni elezione regionale - ha proseguito - conferma come avvenuto nei mesi scorsi in Molise, Friuli e Trentino, due cose importanti: la vittoria della coalizione di centrodestra e il ruolo deciso - per rendere possibile tale vittoria - di Forza Italia".(ANSA).