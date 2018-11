Mattinate Fai d'Inverno da 26/11 al 1/12

(ANSA) - PESCARA, 22 NOV - Tornano per il settimo anno consecutivo le Mattinate FAI d'Inverno, il grande evento nazionale del Fondo Ambiente Italiano pensato per il mondo della scuola e in particolare dedicato alle classi iscritte al FAI, nel cui ambito gli studenti sono chiamati a mettersi in gioco in prima persona per scoprire le loro città da protagonisti. Da lunedì 26 novembre a sabato 1 dicembre 2018 gli allievi delle scuole sono invitati a conoscere il patrimonio storico e artistico del loro territorio accompagnati dagli Apprendisti Ciceroni, giovani studenti appositamente preparati dai volontari FAI che operano in un dialogo continuo con i loro docenti. Tra i beni aperti la chiesa di S.Maria in Valleverde Magnifico e quella di S.Michele a Celano (L'Aquila), la Sala Aternum del Municipio di Pescara, la Chiesa di S.Giovanni Battista, le sculture di Giuseppe di Prinzio e la Sala Figlia di Iorio a Pescara, l'Area archeologica delle Terme Romane e la chiesa della SS Trinità a Vasto (Chieti) oltre al Palazzo Municipale di Avezzano.