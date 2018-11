Teatro per Giornata Violenza donne

(ANSA) - PESCARA, 21 NOV - In occasione della Giornata Mondiale Contro la Violenza sulle Donne, la Commissione Pari Opportunità della Regione Abruzzo ha organizzato uno spettacolo teatrale, "Civico 48", che si terrà domenica alle 17.30, al Mediamuseum di Pescara. L'evento ed alte iniziative sono state presentate questa mattina dalla presidente della Commissione Pari Opportunità della Regione Abruzzo Gemma Andreini che ha sottolineato come "La giornata contro la violenza sulle donne è il 25 novembre, ma dovrebbe davvero essere tutti i giorni perché le nostre attività si svolgono tutti i giorni dell'anno perché di questo problema bisogna parlare 365 giorni all' anno, mettendo anche in campo azioni concrete''. La novità di quest'anno è stata quella di mettere finalmente in rete le istituzioni, la società civile con i club service e i centri servizio. Al Mediamuseum, che voglio sottolineare ci è stato concesso gratuitamente dalla Fondazione Tiboni, andrà in scena questo spettacolo teatrale, Civico 48''.