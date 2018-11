Tre accoltellati a Pescara, ferite lievi

(ANSA) - PESCARA, 18 NOV - Alle 4.45 di questa mattina tre giovani, un 21enne della provincia di Pescara, e un 24enne e un 26enne di Chieti sono stati accoltellati in maniera non grave alle gambe al culmine di una rissa che è avvenuta in via Bologna, nel centro di Pescara, all'esterno di una discoteca. I tre giovani, soccorsi dai sanitari del 118, sono stati poi trasportati in ospedale e giudicati guaribili in 15 giorni per ferite da taglio superficiali. L'accoltellatore è fuggito in auto. Sull'accaduto indagano gli agenti della Squadra Mobile e Volante della Questura di Pescara. I tre feriti, ascoltati dagli inquirenti, hanno detto di non conoscere i motivi dell'accaduto.

Un aiuto alle indagini, potrebbe arrivare dalle telecamere presenti in zona.