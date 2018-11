Ordigno esplode nel pescarese

(ANSA) - CITTÀ SANT'ANGELO (PESCARA), 18 NOV - Un ordigno rudimentale è stato fatto esplodere la notte scorsa qualche minuto dopo la mezzanotte davanti una palazzina in ristrutturazione di via Salara a Città Sant'Angelo (Pescara). La forte deflagrazione, che è stata udita distintamente, non ha fortunatamente causato feriti, ma solo danni alle traverse dello stabile e alla parte esterna. Sull'episodio stanno indagando i carabinieri della Stazione di Città Sant' Angelo (Pescara) e della Compagnia di Montesilvano (Pescara). Importanti, ai fini delle indagini, le eventuali immagini di alcune telecamere presenti nella zona. Subito dopo l'esplosione sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la zona. Presenti anche i sanitari del 118 con una autoambulanza della Misericordia.