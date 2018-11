Incidente nel teramano, muore 22enne

(ANSA) - TORTORETO (TERAMO), 18 NOV - Un morto e un ferito gravissimo è il bilancio di un incidente stradale avvenuto la scorsa notte sul lungomare Sirena di Tortoreto Lido, attorno alle 5.30. La vittima è Gervasio Guarnieri, 22enne di etnia rom residente a Mosciano Sant'Angelo (Teramo). Secondo una prima ricostruzione fatta dai carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Alba Adriatica (Teramo), il conducente di un'Alfa 145 che procedeva a forte velocità in direzione sud, ha perso il controllo dell'auto nei pressi di una rotonda: l'autovettura dopo aver urtato un muretto di cemento si è ribaltata più volte finendo la sua corsa a un centinaio di metri. I soccorsi del personale del 118 e dei vigili del fuoco sono stati inutili per il passeggero della vettura, Gervasio Guarnieri, morto sul colpo. Il cugino e coetaneo alla guida è stato estratto dall'abitacolo e trasferito all'ospedale Mazzini di Teramo dove è ricoverato in condizioni gravissime nel reparto di rianimazione.