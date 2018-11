Pescara, Presutti al lavoro da assessore

(ANSA) - PESCARA, 14 NOV - Al lavoro da questa mattina il neo assessore al Comune di Pescara Marco Presutti, nominato ieri sera dal sindaco Marco Alessandrini, dopo le dimissioni di Giuliano Diodati di cui Presutti ha preso le deleghe, oltre a quella per la Nuova Pescara. "È stata questa un'indicazione che mi ha proposto il sindaco, in cui io mi sono riconosciuto anche perché si tratta di un tema che ho molto a cuore. Avrei preferito che, visto il referendum del 2014, già nel 2019 si potesse tornare al voto con il nuovo comune. I tempi delle amministrazioni sono quelli che sono, ma ora non bisogna più perdere tempo e avviare questo processo che è complesso, ma stimolante. Vogliamo essere di qui a qualche anno all'altezza della sfida che cento anni fa fece nascere la realtà più interessante del medio adriatico, crediamo che questo sia l'impegno più interessante di questo ventunesimo secolo".