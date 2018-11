A14,chiusura notturna entrata Giulianova

(ANSA) - PESCARA, 14 NOV - Autostrade per l'Italia comunica che sulla A14, per consentire lavori di manutenzione dei pali luce programmati in orario notturno, dalle 23 di venerdì 16 alle 3 di sabato 17 novembre sarà chiusa l'entrata della stazione di Teramo Giulianova Mosciano Sant'Angelo verso Pescara/Bari. In alternativa si consiglia di entrare alla stazione autostradale di Roseto degli Abruzzi (Teramo).