Zona Economica Speciale,quattro incontri

(ANSA) - PESCARA, 13 NOV - Le Zone Economiche Speciali (Zes) sono l'ultima frontiera della riflessione sulle politiche istituzionali per lo sviluppo del Mezzogiorno. Tra i vantaggi delle Zes c'è la possibilità di riservare alle imprese non solo benefici in termini fiscali, ma soprattutto servizi e procedure snelle per accompagnare gli investimenti. In Abruzzo il sistema di mobilità portuale, autoportuale e intermodale si configura come fattore attrattivo di interesse. Per recepire osservazioni in merito all'istituzione della Zes in Abruzzo il presidente vicario della Regione Giovanni Lolli parteciperà a 4 incontri.

Si comincia a Vasto per l'Area vastese-Val di Sangro mercoledì 14 alle 10, sala consiliare del Comune; venerdì 16 alle 17.30 nella sede Arsa ad Avezzano per l'Area Marsica-Valle Peligna; poi a Ortona (Chieti) presso Micoperi Social in contrada S.Elena 14 il 19 novembre alle 16; infine a Pescara, anche per Roseto degli Abruzzi e Mosciano S.Angelo (Teramo) il 21 alle 16 nella sede della Regione Abruzzo in viale Bovio.