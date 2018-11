Zona Economica Speciale, tour territori

(ANSA) - PESCARA, 12 NOV - Le Zone Economiche Speciali (Zes) rappresentano l'ultima frontiera della riflessione sulle politiche istituzionali per lo sviluppo del Mezzogiorno. Uno dei principali vantaggi delle Zes risiede nella possibilità di riservare alle imprese non solo benefici in termini fiscali e tributari, ma soprattutto servizi e procedure snelle per accompagnare gli investimenti. In Abruzzo il sistema di mobilità portuale, autoportuale e intermodale si configura quale fattore attrattivo di interesse per le imprese. Dopo le prime due riunioni di concertazione sull'individuazione e istituzione della Zona Economica Speciale (Zes) in Abruzzo, il presidente vicario della Regione Giovanni Lolli, insieme al presidente del Consiglio regionale Giuseppe Di Pangrazio, dedicherà altri quattro incontri sui territori individuati proprio per recepire osservazioni. Questa settimana per l'Area vastese-Val di Sangro, mercoledì 14 ore 10, sala consiliare Vasto; per l'Area Marsica-Valle Peligna venerdì 16 ore 17.30, sede Arsa Avezzano.