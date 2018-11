Terminal bus Roma: Pezzopane, delibera va ritirata

(ANSA) - ROMA, 12 NOV - "La delibera va ritirata. Anche io sono una pendolare e il trasferimento ad Anagnina significa per me e per tutti pendolari 40 minuti in più a tratta. È una scelta che ci allontana dalla possibilità di prendere un treno. Siamo pronti a ragionare. Crediamo che il Comune di Roma deliberi in maniera unilaterale. Il contenzioso con Tibus può e deve essere risolto perché per noi una scelta del genere è inaccettabile.

Sul tema ho fatto già un' interrogazione parlamentare". Lo ha detto la deputata del Pd, Stefania Pezzopane, a margine del sit-in nel piazzale di Tibus contro lo spostamento dell'autostazione nel capolinea di Anagnina.(ANSA).