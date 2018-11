Festa vino Treglio, ritirate 15 patenti

Quindici patenti di guida ritirate in cinque ore di controlli serrati, ad altrettanti automobilisti che sottoposti alcol test sono risultati positivi.

E' accaduto a Lanciano, dove evidentemente non è bastata l'azione preventiva della Polizia Stradale di Chieti e Lanciano che, per scongiurare che coloro che avevano ecceduto nel bere si mettessero alla guida, era intervenuta con uno stand, in occasione della tradizionale festa del vino di Treglio, al fine di spiegare gli effetti dannosi dell'alcol sulla guida e per fare le prove con l'etilometro.

Fra gli automobilisti controllati un 47 enne residente a Lanciano, che appena fermato aveva giurato ai poliziotti di non aver bevuto neppure un bicchiere: fatto scendere dall'auto, però, l'uomo faceva fatica a camminare ed era in un fortissimo stato di agitazione. Sottoposto all'alcol test, aveva un tasso alcolico oltre tre volte superiore al limite, 2.16 a fronte di un limite di legge 0.50.