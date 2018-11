Divina Commedia: Gravina, impegnativa

(ANSA) - ISERNA, 11 nov - "La produzione è una bellissima iniziativa, impegnativa. E' stata un'azione di grande responsabilità sociale da parte del Gruppo imprenditoriale di famiglia". Lo ha detto il presidente della Figc, Gabriele Gravina, a Isernia a margine del Musical 'La Divina Commedia' da lui prodotto.

"Credo - ha aggiunto - che l'entusiasmo che genera è uno degli elementi che a sua volta ci consegna in termini di energie la possibilità di sentirci realizzati come imprenditori. Devo ringraziare qui a Isernia: la città, il pubblico, la Regione Molise, per aver accompagnato questo nostro esordio, questa nostra prima tappa di un'Opera come da voi evidenziato, complessa, impegnativa, difficile da mettere in scena, ma mi sembra - ha concluso - che stiamo riscuotendo grandissimi risultati positivi".