Regionali, nasce Avanti Abruzzo

(ANSA) - PESCARA, 10 NOV - "Rispondere alle inadeguatezze della maggior parte dei partiti, incapaci di interpretare i bisogni reali dei cittadini". Nasce con questa ambizione, in vista delle regionali del 2019, il movimento civico, popolare, liberale e riformista "Avanti Abruzzo", promosso da soggetti di diversa natura politica, LiberalAbruzzo, Abruzzo al Centro, Italia dei Valori e Partito Socialista. Promotori sono Daniele Toto (Liberal Abruzzo), Giorgio D'Ambrosio (Psi), Gianni Di Pangrazio (Abruzzo al Centro) e Lelio De Santis (Idv) che a Pescara hanno illustrato finalità del movimento. Tra le ipotesi candidare alla presidenza di Regione l'ex parlamentare di Forza Italia Fabrizio Di Stefano il quale, presente in platea, ha detto che scioglierà la riserva nei prossimi giorni. Intervenuto per un saluto l'ex assessore regionale Donato Di Matteo. Il movimento "intende rappresentare un ampio pluralismo culturale e politico, insieme a valori di giustizia sociale, legalità e efficienza amministrativa e di ascolto della nostra gente".