Microcredito, 2 nuovi avvisi per 15 mln

(ANSA) - PESCARA, 9 NOV - Quindici milioni di euro per i due nuovi avvisi sul Microcredito, che saranno pubblicati martedì 13 novembre. Le somme rappresentano l'ammontare di quanto già restituito dai beneficiari della precedente operazione di microcredito gestita da Abruzzo Sviluppo, grazie a cui sono state assegnate risorse per 47 milioni a 3.360 aziende. I dettagli sono stati illustrati a Pescara dal presidente vicario della Regione Abruzzo Giovanni Lolli, dal presidente di Abruzzo Sviluppo Manuel Di Monte e dal direttore del Dipartimento Sviluppo economico della Regione Piergiorgio Tittarelli. Il primo avviso, 6 milioni, è rivolto a microimprese (cooperative, società di persone e ditte individuali costituite e già attive), lavoratori autonomi e liberi professionisti, che abbiano già usufruito delle misure del microcredito e siano in regola con gli adempimenti previsti. Il secondo prevede due linee di azione, per ognuna delle quali è stanziato un plafond di 4 milioni e mezzo.