Morta madre Cirilli, salta show Pescara

(ANSA) - SULMONA (L'AQUILA), 7 NOV - Salta lo spettacolo di Pescara, in programma domani, del nuovo show 'Mi Piace' di Gabriele Cirilli, a causa di un grave lutto che ha colpito l'attore: ieri mattina si è spenta all'ospedale di Sulmona la mamma Augusta. Il rito funebre si svolgerà oggi, alle 15, nella chiesa parrocchiale di San Francesco di Paola. Lo spettacolo invece dovrebbe essere recuperato il 20 gennaio 2019. La signora Augusta le ultime volte era apparsa tra il pubblico in due occasioni a Sulmona. Prima nel luglio scorso, quando Cirilli è stato protagonista della festa di San Francesco di Paola, parrocchia dove è nato e cresciuto, annunciando l'evento del premio Ovidio 'D'amorosi sensi'. Poi nella serata culminante del premio, nel grande spettacolo in piazza Garibaldi, quando l'attore si è esibito con Flavio Insinna e Lorena Bianchetti.

Sul suo profilo social l'attore sulmonese, che proprio domenica scorsa a Bologna aveva inaugurato la sua stagione teatrale con il nuovo spettacolo 'Mi piace', ha postato una pagina tutta nera.