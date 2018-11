Contro fake news Corecom a tavolo Agcom

(ANSA) - PESCARA, 7 NOV - Contro disinformazione e fake news anche il Corecom (Comitato Regionale per le Comunicazioni) partecipa con un ruolo centrale al tavolo costituito in Agcom e offre uno sportello efficace per comunicare con il territorio e fornire una consulenza quando un soggetto diviene bersaglio di cattiva informazione o di immagini considerate lesive della sua reputazione. "I primi sportelli inaugurati per combattere disinformazione e cyberbullismo sono già partiti in Abruzzo e Lombardia, ma la sfida è aprire sportelli su tutto il territorio nazionale" riferisce il presidente dei Corecom e del Corecom Abruzzo, Filippo Lucci. "Il Corecom si confronta con le istituzioni, ma anche con gli operatori - sottolinea Lucci - ponendosi come soggetto interlocutore pronto a intervenire. Sono già stati aperti sportelli territoriali ai quali i cittadini si rivolgono: noi siamo in contatto con gli operatori, le autorità della polizia di Stato per denunciare, rimuovere e combattere esercitando anche il diritto di rettifica".