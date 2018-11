Giulianova, ricordo caduti Grande Guerra

(ANSA) - GIULIANOVA (TERAMO), 6 NOV - Dal venerdì alla domenica, con una serie di manifestazioni dedicate all'anniversario della fine della Grande Guerra, i cittadini di Giulianova hanno ricordato i loro 144 caduti - secondo le ultime ricerche del giornalista Walter De Berardinis - con l'installazione di pannelli storici con i nomi. Venerdì è stata scoperta invece la targa in ricordo dell'agente di polizia, Francesco Paolo Rossi (1879-1918), deceduto a Verona; il 24 e 25 novembre prossimo, lo stesso De Berardinis, si recherà a Verona - in occasione dell'Esposizione internazionale della filatelia e storia postale, dedicata al centenario della Grande Guerra - per consegnare alla Questura di Verona e alla Città di Verona, due targhe in ricordo dell'agente di polizia giuliese.