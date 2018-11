'Mi piace',tornano le risate con Cirilli

(ANSA) - PESCARA, 5 NOV - Dopo i sold-out della passata stagione con "Tale e Quale Show Again!", Gabriele Cirilli torna a teatro con il nuovo spettacolo "Mi piace" che in sette mesi andrà in scena in 33 città italiane. Dalla commedia degli equivoci al cabaret attraverso monologhi, canzoni e balletti: sul palco Cirilli esplorerà tutti i generi del teatro comico, in una prova d'attore completa e sfaccettata. Lo spettacolo è incentrato sul rapporto con l'inseparabile telefonino, grande protagonista sul palco, e il mondo della comunicazione 2.0 che sta cambiando vita e abitudini di ogni essere umano. Dopo la prima tappa a Sondrio il 23 ottobre scorso attese le date di Pescara, 8 novembre all'Auditorium Flaiano; Milano, al Manzoni 13 e 14 novembre; Bari, al Team il 22 dicembre; Palermo, al Savio dal 29 al 31 marzo 2019; Firenze, al Puccini l'11 aprile 2019. Gran finale dal 21 al 26 maggio 2019 a Roma, al Teatro Sala Umberto.