Conclusa a Ortona'Italia Laser Cup 2018'

(ANSA) - ORTONA (CHIETI), 5 NOV - Conclusa a Ortona l'ultima tappa dell'Italia Laser Cup 2018 organizzata da Lega Navale Italiana di Ortona e Circolo Velico Ortona, sotto l'egida della Fiv, Federazione Italiana Vela. Tre le flotte, Laser Standard, Radial e 4.7, con circa 300 velisti che hanno invaso il molo sud del porto di Ortona dove è stato allestito, con il supporto della Croce Rossa Italiana, il villaggio regate. Tre giorni impegnativi con condizioni meteo variabili, da vento leggero a vento sostenuto, che hanno messo a dura prova il comitato di regata e gli atleti. Due i campi di regata, uno dedicato ai 4.7 (147 imbarcazioni) nella zona Nord e l'altro, a Sud, per i 33 Laser Standard e 120 Radial. Ha vinto il titolo di Campione Italiano over 19 classe Laser Radial Nanni Sanfilippo del Club Canottieri Roggero di Lauria, ottavo in classifica generale. Il podio femminile è occupato da tre campionesse: Chiara Benini Floriani (Fraglia Vela Riva), Matilda Talluri (Circolo Nautico Livorno) e Giorgia Cingolani (Circolo Vela Torbole).