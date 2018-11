Senza patente su scooter, investe un Cc

(ANSA) - VASTO (CHIETI), 4 NOV - È trattenuto in ospedale, in osservazione intensiva breve, il carabiniere che ieri mattina è rimasto ferito dopo essere stato investito e trascinato per una decina di metri da un giovane di Vasto che, a bordo di uno scooter 500, non si è fermato all'alt. Il militare ha riportato un trauma cranico ed escoriazioni a un ginocchio. Il 22enne, privo di patente di guida, è stato rintracciato dopo alcune ore e arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale; alla vista dei carabinieri, si era dato alla fuga salendo su un marciapiede mettendo in pericolo anche dei pedoni. Lo scooter è stato sequestrato mentre l'arrestato è stato associato presso la locale Casa Circondariale di Torre Sinello a disposizione del sostituto procuratore della Repubblica di Vasto, dott.ssa Gabriella De Lucia.