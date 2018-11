Al via domande per fase B Bando Impresa

(ANSA) - PESCARA, 3 NOV - Parte la fase B del bando 'Vocazione impresa', iniziativa della Regione Abruzzo finanziata dal programma Por Fse per contributi a disoccupati intenzionati ad avviare un'attività imprenditoriale. Fino al 16 novembre prossimo chi ha superato la fase A del bando, partita il 5 giugno scorso, potranno fare domanda per chiedere il finanziamento dell'idea imprenditoriale sulla piattaforma della Regione Abruzzo https://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/.

Sono state ammesse 686 delle 802 domande presentate nella prima fase. Coloro che hanno avuto accesso alla fase A hanno partecipato a un corso gestito da Abruzzo Sviluppo nel corso del quale hanno preparato un business-plan. I termini della fase B si riferiscono alla presentazione formale del business-plan che sarà esaminato da una commissione tecnica. Previsti finanziamenti a fondo perduto fino al 90% della spesa ammissibile: massimo 36mila euro per imprese artigiane, 22.500 euro per il commercio, 18mila per i servizi, 9mila per i professionisti.