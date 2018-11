Adriatico Cross Tour ricorda Buttarelli

(ANSA) - L'AQUILA, 3 NOV - Appuntamento agonistico all'Aquila per il circuito Adriatico Cross Tour nel giorno di Ognissanti, nel Campo Murata Gigotti che ha ospitato la quarta edizione del Trofeo Città di L'Aquila. Insieme a Protezione Civile e Pro Loco di Coppito, impeccabile organizzazione della 'Ciclistica L'Aquila Angelo Picco' che ha allestito un percorso da ciclocross ad hoc reso più impegnativo da pioggia battente e fango. Duecento i corridori provenienti dal Centro-Sud compresi biker delle società aderenti a Federciclismo Abruzzo per l'assegnazione dei titoli regionali. "A nome del comitato coordinatore, degli organizzatori delle varie prove e di tutti i partecipanti vogliamo porgere le più sentite condoglianze alla famiglia di Dimitri Buttarelli" ha detto Emanuele Serrani ricordando l'atleta 40enne di Paliano (Frosinone) morto domenica scorsa, durante una gara di ciclocross, a Montesilvano (Pescara). "Un vero appassionato che non è mai mancato a nessuna gara del nostro circuito e per il quale era già iscritto".