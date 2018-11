Sospiri, strani bus, denuncia Cas Loreto

(ANSA) - PESCARA, 2 NOV - "Mentre attendiamo gli esiti dell'esposto presentato in Procura nel 2017 del CAS, il Centro di prima accoglienza dei presunti profughi, di Loreto Aprutino, allestito nella Tenuta Borgo Cancelli, in cui abbiamo denunciato una situazione di totale caos in cui vivevano gli immigrati ospitati nella struttura, nuovi dettagli preoccupanti si sono aggiunti negli ultimi giorni. Da alcune segnalazioni ricevute dai residenti, sembrerebbe infatti che ogni mattina alcuni pulmini si presentino nella Tenuta per caricare gruppi di presunti profughi e portarli a lavorare non sappiamo bene dove.

Tale procedura, che ci pare assolutamente anomala, se confermata, merita un approfondimento giudiziario e prefettizio". Lo hanno detto il Capogruppo di Forza Italia alla Regione Abruzzo Lorenzo Sospiri e il consigliere comunale di Loreto Aprutino Antonello Delle Monache.