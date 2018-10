Dall'Aquila per il Presepe nei Sassi

(ANSA) - MATERA, 31 OTT - Figuranti del corteo storico della città dell'Aquila saranno a Matera, il 7 e l'8 dicembre, in occasione dell'apertura della nona edizione del presepe vivente nei rioni Sassi, che ha per tema 'Il presepe della Perdonanza - Matera per L'Aquila'. Lo ha annunciato, in una conferenza stampa, Luca Prisco, presidente dell'associazione 'Matera convention bureau', che organizza l'evento.

"La voce di Matera, amplificata - ha evidenziato - dal ruolo di Capitale Europea della Cultura 2019, vuol prestarsi per dar forza alla voce di una città colpita dieci anni fa dalla tragedia del sisma e che strenuamente combatte per risorgere: L'Aquila. Il Presepe Vivente nei Sassi di Matera vuole essere il risultato di una collaborazione e di un legame consolidato nato da spirito di cooperazione".