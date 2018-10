Naiadi pronte a riaprire dopo guasti

(ANSA) - PESCARA, 30 OTT - Sembrano avviarsi a risoluzione i problemi riguardanti la manutenzione dell'impianto delle acque che ha causato problemi alla normale attività delle piscine 'Le Naiadi' di Pescara dallo scorso 22 ottobre. A spiegare quello che è accaduto è Vincenzo Serraiocco presidente di Progetto Sport Impianti, società che ha in gestione la struttura. "Questa settimana abbiamo lavorato costantemente giorno e notte - ha spiegato - per ripristinare l'utilizzo dell'impianto di conduzione delle acque calde. Purtroppo a causa della struttura vetusta e mai oggetto di manutenzione, abbiamo riscontrato la rottura totale di alcune tubature che abbiamo provveduto repentinamente a sostituire anche grazie ai nostri fornitori che hanno reperito il materiale necessario in tempi brevi. Ora abbiamo riempito tubature e vasche e dobbiamo attendere solamente che l'acqua torni a temperatura secondo le normative vigenti. Nei prossimi giorni provvederemo a scoprire tutto il tracciato per verificare lo stato dell'intera conduttura".