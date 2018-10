Orchestra del 'Braga' in concerto

(ANSA) - TERAMO, 28 OTT - Ultimo concerto oggi alle 21, nell'aula magna del Convitto Nazionale 'Delfico' di Teramo, del Conservatorio Statale di Musica 'G.Braga' nell'ambito della terza edizione della Rassegna 'Non resta che la Musica'.

Protagonista della scena l'Orchestra Sinfonica del Braga con il duo Stefano Tempera e Cesare Di Cesare; musiche di Mario Castelnuovo-Tedesco, Schubert e Beethoven. Il Duo Cesare Di Cesare-Stefano Tempera si costituisce stabilmente nel 2009; i due musicisti suonano con chitarre di liuteria storica argentina, Antigua Casa Nuez e Juan Galán. "La terza edizione, a differenza di quanto accade nella stagione estiva - sottolinea il direttore del Conservatorio Federico Paci - ha visto protagonisti i docenti con alcune collaborazioni esterne di straordinario livello. Abbiamo proposto otto 8 appuntamenti con un programma variegato per consentire di far conoscere le grandi professionalità che operano nel Conservatorio, gli artisti che curano la preparazione e la formazione dei nostri giovani talenti".