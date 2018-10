Trecento in gara al 'Roccaraso Trail'

(ANSA) - ROCCARASO (L'AQUILA), 27 OTT - Tutto pronto per l'edizione 2018 del 'Roccaraso Trail': più di 300 atleti già iscritti pronti a darsi battaglia sulle piste degli "Antichi Skiatori". "Non sarà il maltempo a fermarci, anzi sono sicuro che aumenterà il tasso di spettacolarità della manifestazione" sottolinea il presidente di Mountain Lab Gianmaria Fisco, spiegando la decisione dell'associazione che promuove l'evento di spostare la partenza e l'arrivo delle gare da piazza Leone al palaghiacchio Bolino dove sarà allestito il villaggio 'Roccaraso Trail'. Il clou della manifestazione, organizzata da Mountain Lab, è il "Roccaraso Trail - Sulle piste degli antichi skiatori" domenica 28 ottobre. Il percorso si svilupperà tra vecchie e nuove piste da sci, passando per Roccaraso, Rivisondoli e Barrea (L'Aquila) e nei territori del Parco nazionale della Majella e del Parco nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise, un percorso complessivo di 20 km e un dislivello positivo (D+) di 1.100 metri.