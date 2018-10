Simulazione incidente ferroviario il 28

(ANSA) - PESCARA, 26 OTT - Simulazione di un incidente ferroviario fra un treno passeggeri e un convoglio merci che trasporta materiale infiammabile, con conseguenti esplosione e incendio e colonne di fumo visibili a grande distanza e morti e feriti. E' quella che andrà in scena domenica prossima, 28 ottobre, dalle ore 9 a Lanciano (Chieti) nel deposito ferroviario Tua, in località Torre della Madonna. L'iniziativa è prevista nel Piano delle maxi emergenze sanitarie, approvato dalla Giunta regionale d'Abruzzo lo scorso maggio. Il dottor Alberto Albani, referente regionale per le Emergenze Sanitarie e direttore del Dipartimento emergenza-urgenza della Asl di Pescara, nell'ottica della condivisione delle procedure di intervento degli enti preposti al soccorso, che ha coordinato l'attività, sottolinea come l'Abruzzo, a causa delle ripetute emergenze che ha dovuto fronteggiare negli ultimi anni, ha sviluppato un know-how unico in Italia, preso a modello non solo da molte altre regioni, ma anche all'estero.