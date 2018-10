Violinista Mintz in concerto a Pescara

(ANSA) - PESCARA, 25 OTT - Il virtuoso Shlomo Mintz, violinista riconosciuto da tempo come uno dei maestri indiscussi del panorama mondiale, è il protagonista del terzo concerto del cartellone musicale della Società del Teatro e della Musica "Luigi Barbara", in programma, domani al Teatro Massimo di Pescara, alle 21. Il violinista sarà accompagnato al pianoforte da Sander Sitting, ed eseguirà musiche di Wolfgang Amadeus Mozart, Ernest Chausson, Johannes Brahms e Pablo de Sarasate.

Critici, colleghi e pubblico sono concordi nel considerare Shlomo Mintz uno dei maggiori violinisti del nostro tempo, stimato per la sua impeccabile musicalità, versatilità stilistica e padronanza tecnica. Nato a Mosca nel 1957, due anni dopo è emigrato con la famiglia in Israele dove ha iniziato a studiare con Ilona Feher. A undici anni ha debuttato con la Israel Philharmonic Orchestra e a sedici anni ha debuttato alla Carnegie Hall di New York con la Pittsburgh Symphony Orchestra, suo mentore fu il grande violinista Isaac Stern.