Spacciava droga, arrestato migrante

(ANSA) - TORRE DE PASSERI (PESCARA), 25 OTT - Un nigeriano ospite di un centro accoglienza spacciava droga nel pescarese: è accaduto a Torre de Passeri dove i finanzieri di Popoli (Pescara), nel corso di una attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno intercettato e arrestato l'uomo mentre consegnava tre dosi di marijuana ad un italiano residente in zona. Entrambi si erano dati appuntamento nei pressi della stazione per permettere al nigeriano il rientro immediato al centro di accoglienza della Val Pescara, a Turrivalignani (Pescara) ove è risultato dimorasse. Oltre al quantitativo ceduto, a seguito di perquisizione personale, all'uomo sono state trovate addosso altre dosi di droga. La successiva perquisizione eseguita al centro di accoglienza unitamente alle unità cinofile di Pescara, ha permesso di trovare altre sei dosi di marijuana. Nel complesso sono state sequestrate 11 dosi di marijuana per complessivi 10 grammi, oltre a 30 euro in contanti probabile provento dell'attività di spaccio.