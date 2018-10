Sottopasso, vigile 'viva per 10 secondi'

(ANSA) - FRANCAVILLA AL MARE (CHIETI), 25 OTT - C'era un vigile del fuoco, in quel momento non in servizio, fra i tre 'eroi' che due giorni fa hanno soccorso la signora Antonina, intrappolata nell'auto sommersa dall'acqua in un sottopassaggio allagato a Francavilla al Mare (Chieti). E' Flavio Firmani, 39 anni, vigile coordinatore, vive a dieci metri dal teatro del salvataggio.

Quando è tornato al lavoro per il suo turno al Comando provinciale di Pescara i colleghi lo hanno accolto festanti. "E' la prima volta, in 17 anni di servizio, che mi capita di intervenire in extremis. Bastavano altri 10 secondi e non staremmo qui a festeggiare" commenta. "Quando la signora è riemersa dall'acqua ha fatto un respiro profondo per prendere aria, come uscendo da un'apnea. Il giorno dopo ho parlato con lei e il marito, mi hanno ringraziato, hanno ringraziato tutti noi, vogliono incontrarci" aggiunge riferendosi ad Amilcare Catena e a Luca Ortu che insieme a lui hanno portato la donna fuori dal veicolo invaso da acqua e fango.