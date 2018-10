Mense, famiglia spende in media 345 euro

(ANSA) - PESCARA, 25 OTT - Una famiglia abruzzese spende in media 345 euro al mese, con un bimbo al nido e un altro alla materna o primaria, rispetto ai 382 euro della media nazionale.

Precisamente 275 euro per la retta dell'asilo (a livello nazionale la media è di 300 euro) e 70 euro circa per la mensa (la media nazionale è di 82 euro). Il quadro emerge dal 2/o dossier "Servizi in...Comune. Tariffe e qualità di nidi e mense", diffuso oggi da Cittadinanzattiva. Le tariffe restano invariate rispetto all'anno precedente, ma a pesare, come nel resto del Paese, sono soprattutto le differenze fra i singoli capoluoghi di provincia: per il nido si va dai 330 euro al mese di Pescara ai 243 euro di Chieti; per la mensa scolastica dagli 82 euro di Teramo ai 50 euro dell'Aquila. In Abruzzo, inoltre, oltre il 60% dei bambini delle scuole primarie e secondarie non dispone di un servizio mensa e quasi l'84% delle classi non è a tempo pieno.