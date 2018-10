Falchi anti-piccioni a Montesilvano

(ANSA) - MONTESILVANO (PESCARA), 24 OTT - A Montesilvano colle arrivano i falchi: questa mattina, la Hawk Service Bird Control di Sulmona ha portato quattro esemplari di falchi tra le vie del centro storico. La loro presenza consentirà di allontanare i piccioni, rispettando al tempo stesso le disposizioni dell'Ue che ha inserito questi volatili tra le specie protette. "Quello dei piccioni a Montesilvano colle - sottolinea l'assessore ai lavori pubblici Valter Cozzi - è purtroppo un problema particolarmente invasivo. Come molto spesso accade, i piccioni scelgono centri storici, chiese o monumenti antichi quale loro habitat naturale. Questi volatili individuano per la nidificazione soprattutto edifici con cornicioni, balconi, terrazze, o muri ricchi di nicchie e bucature. Il guano, oltre a rappresentare un problema igienico-sanitario, danneggia anche il decoro di queste aree. Per preservare un luogo di interesse storico culturale come Montesilvano colle e per rispondere alle esigenze dei residenti infastiditi da questa problematica".