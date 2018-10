'Una poesia per te',all'Aurum con Sgarbi

(ANSA) - PESCARA, 23 OTT - 'Una poesia per te', con la presenza di Vittorio Sgarbi, questa sera alle 20,30 all'Aurum, a Pescara, per la presentazione della raccolta dei componimenti di Valeriano Santurbano. 'Scegli una poesia per trovare te stesso', recita il sottotitolo di un volume che vuole celebrare "quel grandioso ed eterno dono che si chiama amore", dice Santurbano, medico specialista a Roma e a Pescara. "Ho scelto il linguaggio delle parole - scrive nella prefazione - per manifestare emozioni, sensazioni, brividi, sorrisi e tenerezze". Nasce così una personale confessione che, intrecciata all'amore, porta alla luce una tela di momenti indelebili e di ricordi. Una raccolta di poesie e di pensieri, distinti da 1 a 101, che quasi in un gioco di numeri, danno al lettore l'opportunità di provare i sentimenti espressi, dalla tenerezza alla passione, dalla gioia alla mestizia: le varie facce dell'amore cui tende ogni individuo. Preziose immagini accompagnano i versi. Il ricavato della vendita sarà devoluto in beneficenza.