Pane in vani'trasporto stampa',blitz Nas

(ANSA) - PESCARA, 23 OTT - Controlli dei Carabinieri del Nas di Pescara sulla vendita di pane in Abruzzo: il bilancio è di sei furgoni non autorizzati scoperti dai militari nella provincia di Pescara, circa otto quintali di prodotti da forno distrutti e un panificio sottoposto a chiusura immediata. Tre dei furgoni in questione erano adibiti al 'trasporto stampa' ed avevano appena finito di consegnare giornali e riviste alle edicole di Pescara.

I militari per la tutela della salute, agli ordini del maggiore Domenico Candelli, hanno eseguito una serie di controlli sulle modalità di trasporto di pane e prodotti da forno destinati alla distribuzione in rivendite al dettaglio e all'ingrosso. I sei furgoni erano adibiti alle consegne nonostante fossero privi di autorizzazione. Erano in condizioni igienico sanitarie precarie. Chiusura immediata, inoltre, per un panificio. Sono state complessivamente elevate sanzioni per 19mila euro.