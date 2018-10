(ANSA) - PESCARA, 23 OTT - "La scelta di un gruppo di artiste di mettersi insieme è una novità nel panorama attuale, non lo è il loro essere donne nell'arte. Ormai le donne hanno invaso questo mondo in maniera prepotente, ma come tutti gli artisti hanno bisogno di un mercante d'arte che le accompagni. Le loro opere sono degne di interesse e loro stesse hanno un carattere molto ostinato che potrebbe essere vincente. La loro espressione artistica si differenzia, ma si assomiglia. Le loro sono pennellate di colori e di emozioni vitali". Sono le parole di Vittorio Sgarbi per Patrizia D'Andrea, Rena Saluppo, Lucia Ruggieri e Loriana Valentini le cui opere sono in mostra al museo 'Vittoria Colonna' di Pescara. Folla oggi pomeriggio per l'inaugurazione, alla presenza di Sgarbi, de 'L'arte al femminile nel mondo liquido', inserita nella rassegna 'Arte&Donna' che prevede anche tavole rotonde su prevenzione sanitaria, educazione all'arte, valorizzazione del talento femminile, finanziare l'arte.