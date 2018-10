Maltempo: Abruzzo; a Pescara scuole chiuse anche domani

(ANSA) - PESCARA, 22 OTT - Scuole chiuse a Pescara anche domani per il perdurare delle piogge che cadono incessanti dalla notte scorsa e che hanno provocato allagamenti soprattutto nella zona sud della città. "Siamo consapevoli dei disagi che questa scelta comporterà - dice il sindaco Marco Alessandrini - ci preme però, come accaduto stamane, dare priorità alla sicurezza e dunque abbiamo deciso di prorogare a domani la chiusura, per il perdurare dell'allerta meteo arancione diramata dalla Protezione Civile Regionale e per permettere il controllo delle strutture scolastiche da parte dei nostri tecnici e di quelli della Provincia sulle scuole superiori, dopo la perdurante pioggia che va avanti da ieri sera e considerato che alcune strade sono ad ora impraticabili. Saranno chiusi anche i parchi e giardini comunali". (ANSA).