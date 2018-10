Dl Genova, salvo Masterplan Abruzzo

(ANSA) - PESCARA, 22 OTT - Un emendamento al decreto Genova che prevede la cancellazione delle parole Lazio e Abruzzo. Lo ha annunciato il ministro per il Sud Barbara Lezzi al presidente vicario della Regione Abruzzo, Giovanni Lolli, come ha riferito lo stesso Lolli in una conferenza stampa a Pescara. "Ringrazio il ministro Lezzi che ci ha offerto un'interlocuzione di qualità su base documentale, guardando gli atti. Hanno riconosciuto l'errore", ha detto Lolli. La questione riguarda i 200 milioni di euro per la messa in sicurezza delle autostrade A24 e A25 che il decreto Genova individuava nelle risorse del Masterplan Abruzzo, già impegnate, aveva riferito qualche settimana fa lo stesso Lolli.