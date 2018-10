Cucchi, genitori ad Avezzano per il film

(ANSA) - AVEZZANO (L'AQUILA), 22 OTT - Il film di Alessio Cremonini 'Sulla mia pelle', presentato in anteprima alla 75/a edizione del Festival di Venezia, proiettato ad Avezzano il prossimo 28 ottobre a partire dalle ore 18.15 nella Sala Conferenze della Parrocchia Santo Spirito, in via Aldo Moro. La proiezione, aperta al pubblico, sarà seguita da un dibattito moderato dal giornalista di MicroMega, Giacomo Russo Spena, e al quale parteciperanno il sostituto procuratore della Repubblica Maurizio Maria Cerrato e i genitori di Stefano Cucchi, Giovanni e Rita. Il film con Alessandro Borghi, Jasmine Trinca, Max Tortora e Milvia Marigliano racconta gli ultimi sette giorni di vita di Stefano Cucchi morto il 22 ottobre di 9 anni fa. L'ingresso è libero e gratuito.