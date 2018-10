Padre Max,a Rancitelli diffusa ludopatia

(ANSA) - PESCARA, 20 OTT - Padre Massimiliano De Luca, parroco della chiesa Santi Angeli Custodi, a Rancitelli, quartiere 'difficile' di Pescara, ha scelto la presentazione del libro "La Speranza Oltre Le Sbarre" al quale è stato assegnato il Premio Borsellino 2018, per denunciare il problema ludopatia che affligge proprio la zona periferica di Pescara. "Un problema molto diffuso - denuncia io parroco - nel nostro quartiere. Dove c'è disperazione, si va sempre alla ricerca dell'escamotage veloce, facile, che ti faccia uscire da quel l'ambiente dove ti sei venuto a trovare anche se non per colpa tua. Abbiamo a Rancitelli una grande diffusione di centri scommesse e circoli privati che sono a tutti gli effetti bische clandestine. La ludopatia purtroppo prolifera, e tanta gente nel nostro centro di ascolto della Caritas parrocchiale dobbiamo indirizzarla al Ceis di Pescara. A pochi metri poi c'è anche una sala slot che ha aperto, due anni fa".