Alcoltest, Stradale ritira 10 patenti

(ANSA) - CHIETI, 20 OTT - Dieci patenti di guida sono state ritirate nella notte dalla Polizia Stradale di Chieti che, coordinata dal comandante Fabio Polichetti, con l'impiego di sei pattuglie, ha effettuato controlli sugli automobilisti a Chieti, lungo la via Tiburtina, e a Francavilla al Mare (Chieti) sulla Statale 16 e sul lungomare. In particolare, a un ventiseienne è stato riscontrato un tasso alcolico quattro volte superiore i limiti consentiti: è stato quindi denunciato per guida in stato di ebbrezza, con sospensione della patente per un anno e decurtazione di dieci punti. Nei confronti di un neopatentato 21enne, il cui tasso di alcol è risultato pari a 0,60, è scattata la perdita totale dei punti insieme alla sanzione amministrativa di 500 euro. Una donna di 44 anni, con tasso alcolico 0,73, ha subito la decurtazione di 10 punti dalla patente con la sanzione di 500 euro; rischia la sospensione per tre mesi della patente di guida.