Food and Travel Awards, l'Abruzzo c'è

(ANSA) - PESCARA, 17 OTT - Grazie alla varietà paesaggistica, fatta di lunghe coste sabbiose e alte montagne appenniniche, grandi parchi e aree verdi protette, eremi e borghi storici, nonché a ottimi servizi ed eccellenze gastronomiche, l'Abruzzo è una delle tre 'regioni dell'anno' - con Piemonte e Puglia - nell'ambito dei 'Food and Travel Italia Awards 2018', premio istituito dal 'Food and Travel Magazine' per celebrare eccellenze italiane e internazionali che si sono contraddistinte per qualità e servizi. La premiazione si è tenuta in Sardegna, nel Forte Village Resort a Santa Margherita di Pula. A ritirare il premio l'assessore al Turismo della Regione Abruzzo Giorgio d'Ignazio. "Sono molto orgoglioso che l'Abruzzo faccia parte del trio dei vincitori, un riconoscimento importante che premia la qualità e l'eccellenza di alcuni aspetti fondamentali dell'offerta turistica come servizi ed enogastronomia che abbiamo la fortuna di poter coniugare con le meraviglie di un patrimonio paesaggistico e naturalistico dal valore inestimabile".