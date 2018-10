Convegno su violenza di genere a Pescara

(ANSA) - PESCARA, 16 OTT - Un confronto organizzato dal quotidiano 'Il Centro' per riflettere sul fenomeno della violenza di genere si terrà domani, alle 10.30 al teatro Massimo di Pescara: si tratta del convegno conclusivo di una serie che ha coinvolto le scuole superiori 'Masci' di Chieti, 'Alessandrini' di Teramo e 'Palizzi' di Vasto sulla violenza di genere, con focus su femminicidi trattati da esperti e addetti ai lavori, per mettere in guardia i ragazzi. Il tutto in una chiave attuale e concreta grazie alla presenza del giornalista della stessa testata, Rossano Orlando, che dirigerà i lavori attingendo ai casi di cronaca. Gli invitati potranno intervenire con domande ai partecipanti tra cui il procuratore capo di Pescara Massimiliano Serpi, il procuratore aggiunto Annarita Mantini, il comandante del Reparto operativo carabinieri provinciale Gaetano La Rocca, il presidente dell'associazione Ananke di Pescara, Doriana Gagliardone, il direttore sviluppo di Conad Lucia Grandoni, e la preside del liceo classico, Donatella D'Amico.