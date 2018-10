Bando restauro Porta S.Biagio a Lanciano

(ANSA) - LANCIANO (CHIETI), 16 OTT - Per la riqualificazione di porta San Biagio, mura civiche e percorsi limitrofi, che saranno illuminati di notte, la Centrale Unica di Committenza del Comune di Lanciano ha pubblicato l'avviso per la procedura negoziata per affidamento lavori, con scadenza 26 ottobre 2018. Il progetto, approvato dalla Giunta Pupillo lo scorso 5 giugno, è finanziato con fondi provenienti dal Masterplan della Regione Abruzzo pari a 300 mila euro per il restauro e la valorizzazione di Porta San Biagio, l'antica porta di accesso alla città risalente al XIII secolo, l'unica ancora esistente delle nove porte medioevali. L'importo complessivo dei lavori e oneri del bene immobile sottoposto a tutela ammonta a 254.434,20 euro; l'importo a base d'asta è di 233.734,20 euro. Il tempo previsto per la realizzazione dei lavori è di 235 giorni dalla data di consegna dei lavori. Le ditte interessate dovranno compilare il modello disponibile nella sezione Cuc del sito www.lanciano.eu entro le 13 del 26 ottobre 2018.