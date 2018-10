Scioperano i 70 dipendenti 'Ball'

(ANSA) - CHIETI, 15 OTT - Ha fatto registrare un'adesione al cento per cento su tre turni lo sciopero dei 70 lavoratori della 'Ball' di San Martino sulla Marrucina (Chieti) contro la decisione dell'azienda che produce lattine e ha avviato la procedura di mobilità collettiva nei giorni scorsi. "Noi abbiamo chiesto all'azienda di rivedere in modo responsabile questa scelta scellerata - dice Donato Di Camillo operatore della Fim-Cisl Chieti Pescara - Una soluzione che possa prevedere la presenza di questo sito industriale in questo territorio per la salvaguardia dei 70 lavoratori e delle loro famiglie. Questa azienda ha attivato tre linee produttive in Serbia e due in Spagna, noi pensiamo - ha aggiunto Di Camillo - che vogliano spostare questa produzione in Serbia. Abbiamo chiesto un incontro all'azienda e siamo in attesa di avere risposte".

Ulteriori iniziative di sciopero sono previste in settimana nell'ambito dello stato di agitazione, proclamato dalle organizzazioni sindacali Fiom-Cgil e Fim-Cisl.