Allarme bomba vicino Prefettura Pescara

(ANSA) - PESCARA, 13 OTT - Allarme bomba questa mattina a Pescara per un'auto sospetta, un pick up Toyota, parcheggiata nei pressi dell'ingresso principale di Prefettura e Provincia, e a cinquanta metri da Palazzo di Città, in Piazza Italia. Tutta la zona è stata isolata e le strade adiacenti chiuse al traffico veicolare e dei pedoni. Sul posto uomini di polizia, carabinieri e vigili urbani. Si attende l'arrivo degli artificieri.