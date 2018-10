Toto Spa,contratto da 100 mln in Polonia

(ANSA) - CHIETI, 12 OTT - Sarà la Toto Spa Costruzioni Generali a progettare e costruire in Polonia un nuovo tratto della Superstrada S61 tra gli svincoli di Łomża e Kolno, nel voivodato Podlaskie. La società che opera già da alcuni anni in Polonia, ha firmato il nuovo contratto del valore di 100 milioni di euro, che comprende le attività di progettazione e costruzione di un lotto sulla nuova Superstrada S61, che si estende per circa 13 km e comprende anche una bretella di collegamento di 7 km con la viabilità locale. Alla cerimonia della firma era presente il ministro delle infrastrutture polacco, Andrzej Adamczyk. I lavori dureranno 37 mesi. Tra le opere che compongono il progetto, oltre a 20 ponti e ai tre nodi stradali, "Łomża Zachód", "Nowogród", "Łomża Północ", spicca un viadotto a doppia carreggiata di oltre 1,2 km di lunghezza, composto da sette campate con luci massime di 150 metri, che attraversa il fiume Narew. Il cliente è la Direzione Generale delle strade nazionali e delle autostrade polacche (GDDKiA).